Rusya: Normandiya Çıkarması'nı abartmayın, Hitler'in mağlubiyetinde SSCB'nin rolünü küçümsemeyin

Rusya, Batılı ülkeler göre 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesini sağlayan Normandiya Çıkarması'nın öneminin abartılmaması gerektiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Hitler'in yenilgisinde eski Sovyetler Birliği'nin rolünün ise küçümsenmemesi uyarısında bulundu.

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıldönümünü anma etkinlikleriyle ilgili basının sorularını yanıtlayan Zakharova, "Müttefiklerin zafere katkısı açık. Ancak bunu abartmamak ve aynı öneme sahip Sovyetler Birliği'nin devasa girişimlerinin etkisini küçük görmemek gerekir, Sovyetler Birliği'nin katkısı olmasa bu zafer kazanılmazdı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle