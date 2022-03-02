Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brüksel'de protesto edildi - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brüksel'de protesto edildi

AA, Dursun Aydemir - Güncel
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Avrupa Parlamentosu önünde toplanan eylemciler Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler Protestodan detaylarBelçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde toplanan yüzlerce gösterici, savaş karşıtı ve Ukrayna'ya destek gösterisi yaptı.

Avrupa Parlamentosu önünde toplanan eylemciler

Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler

Protestodan detaylar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde toplanan yüzlerce gösterici, savaş karşıtı ve Ukrayna'ya destek gösterisi yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brüksel'de protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brüksel'de protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brüksel'de protesto edildi

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna, Brüksel, Savaş, Güncel, Haberler

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