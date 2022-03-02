Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brüksel'de protesto edildi
AA, Dursun Aydemir - Güncel
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Avrupa Parlamentosu önünde toplanan eylemciler Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler Protestodan detaylarBelçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde toplanan yüzlerce gösterici, savaş karşıtı ve Ukrayna'ya destek gösterisi yaptı.
Avrupa Parlamentosu önünde toplanan eylemciler
Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler
Protestodan detaylar
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde toplanan yüzlerce gösterici, savaş karşıtı ve Ukrayna'ya destek gösterisi yaptı.