Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi - Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopteri
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Düşen helikopterin görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Ukrayna güçleri tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Düşen helikopterin görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Ukrayna güçleri tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterine ilişkin görüntüler paylaşıldı.