Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi - Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopteri - Haberler
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi - Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopteri

AA - Güncel
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Düşen helikopterin görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Ukrayna güçleri tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Düşen helikopterin görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Ukrayna güçleri tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi - Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopteri

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi - Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopteri

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi - Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopteri

AA - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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