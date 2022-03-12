Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

Tel Aviv'de toplanan Ukraynalılardan detaylar

Protesto gösterisinden detaylar TEL AVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, Tel Aviv kentinde protesto edildi. Tel Aviv'de toplanan Ukraynalılar ve onlara destek veren İsrailliler, ellerinde Ukrayna bayrakları, "Savaşa hayır" ve "Putin dur" yazılı dövizler taşıdı.