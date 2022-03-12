Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

AA - Mustafa Alkharouf - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

Tel Aviv'de toplanan Ukraynalılardan detaylar Protesto gösterisinden detaylar TEL AVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, Tel Aviv kentinde protesto edildi.

Tel Aviv'de toplanan Ukraynalılardan detaylar

Protesto gösterisinden detaylar TEL AVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, Tel Aviv kentinde protesto edildi. Tel Aviv'de toplanan Ukraynalılar ve onlara destek veren İsrailliler, ellerinde Ukrayna bayrakları, "Savaşa hayır" ve "Putin dur" yazılı dövizler taşıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

AA / Mustafa Alkharouf - Güncel

Protesto, Tel Aviv, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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