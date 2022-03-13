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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

AA - Dursun Aydemir - Güncel
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti.

Brüksel'de Albertina Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, "Savaşa hayır", "Rusya evine dön", "Putin'i durdurun", "Putin terörist" yazılı pankartlar taşıyarak "Savaşı durdurun" sloganları attı.

Göstericiler, Avrupa Birliği ve NATO'yu, barış ve diyalog için gerekeni yapmaya davet etti.

Rusya aleyhine sloganların atıldığı protestoda, bazı göstericilerin ağladığı görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Protesto, Ukrayna, Brüksel, Rusya, Güncel, Haberler

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