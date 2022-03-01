Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren video oyun yönetmeni kovuldu

World of Tanks'ın geliştiricisi ve yayıncısı Wargaming stüdyosu, video oyun yönetmeni Sergey Burkatovskiy'in Rusya'nın Ukrayna işgaline destek verdiği paylaşımlarının ardından işine son verdiğini açıkladı.

UKRAYNA KARŞITI PAYLAŞIM YAPAN YÖNETMEN KOVULDU

İkinci Dünya Savaşı konseptli tank savaş oyununun yönetmenliğini yapan Sergey Burkatovskiy'in Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk cumhuriyeti operasyonunu" desteklediğini söyledi. Paylaşımları üzerine yönetmenin stüdyodan kovulduğu bildirildi.

GÖRÜŞÜ ŞİRKET İLE ÇELİŞİYOR

World of Tanks'ın geliştiricisi Wargaming, "Sergey'in görüşü şirketin konumuyla tamamen çelişiyor. O artık Wargaming'in bir çalışanı değil." dedi ve Sergey'in işine son verdiklerini açıkladı.

"550'DEN FAZLA KİEVLİ MESLEKTAŞIMIZA YARDIM EDİYORUZ"

Video oyun stüdyosu, "Wargaming'de çalışanlarımızın güvenliği ve emniyeti en önemli önceliktir. Şu anda, mevcut tüm şirket kaynakları 550'den fazla Kievli meslektaşımıza yardım ediyor ve destekliyor: onlara alternatif konutlar, erken maaş ödemeleri, seyahat ve taşınmaya yardımcı olmak için ek fonlar sağlamaktadır." sözlerine yer verdi.

Sergey Burkatovskiy