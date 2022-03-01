Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren video oyun yönetmeni kovuldu - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren video oyun yönetmeni kovuldu

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren video oyun yönetmeni kovuldu

World of Tanks adlı video oyunun stüdyosu Wargaming, Rusya'nın Ukrayna işgaline destek verdiği öğrenilen yönetmenin işine son verdi. Yönetmenin Donetsk ve Luhansk operasyonlarını desteklediği bildirildi.

World of Tanks'ın geliştiricisi ve yayıncısı Wargaming stüdyosu, video oyun yönetmeni Sergey Burkatovskiy'in Rusya'nın Ukrayna işgaline destek verdiği paylaşımlarının ardından işine son verdiğini açıkladı.

İkinci Dünya Savaşı konseptli tank savaş oyununun yönetmenliğini yapan Sergey Burkatovskiy'in Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk cumhuriyeti operasyonunu" desteklediğini söyledi. Paylaşımları üzerine yönetmenin stüdyodan kovulduğu bildirildi.

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World of Tanks'ın geliştiricisi Wargaming, "Sergey'in görüşü şirketin konumuyla tamamen çelişiyor. O artık Wargaming'in bir çalışanı değil." dedi ve Sergey'in işine son verdiklerini açıkladı.

Video oyun stüdyosu, "Wargaming'de çalışanlarımızın güvenliği ve emniyeti en önemli önceliktir. Şu anda, mevcut tüm şirket kaynakları 550'den fazla Kievli meslektaşımıza yardım ediyor ve destekliyor: onlara alternatif konutlar, erken maaş ödemeleri, seyahat ve taşınmaya yardımcı olmak için ek fonlar sağlamaktadır." sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren video oyun yönetmeni kovulduSergey Burkatovskiy

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

oyun, Gamegar,, Haberler

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