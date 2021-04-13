Rusya'nın Ukrayna'dan gelen görüşme talebini reddettiği iddiası
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Rusya'nın Ukrayna'dan gelen görüşme talebini reddettiği iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya
Rusya'nın Ukrayna'dan gelen görüşme talebini reddettiği iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tekliflerinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna tarafından böyle bir talep almadıklarını belirterek iddiaları yalanladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov,Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel tarafından ortaya atılan 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tekliflerinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığı'' iddialarını yalanladı.

''DİPLOMATİK KANALLARDAN ULAŞMAMIŞLARDIR''

Peskov, yaptığı açıklamada Ukrayna'dan Rusya'ya herhangi bir telefon görüşme talebinin gelmediğini, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, "Şu an itibariyle son günlerde herhangi bir talep gelmediğini söyleyebilirim. Belki henüz diplomatik kanallardan bize ulaşmamışlardır" dedi.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Rusya'nın Ukrayna'dan gelen görüşme talebini reddettiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tekliflerinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafından böyle bir talep almadıklarını belirterek iddiaları yalanladı.

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