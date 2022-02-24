Rusya'nın Ukrayna'da Türk SİHA'larını vurduğu iddiası tartışma yarattı - Haberler
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Rusya'nın Ukrayna'da Türk SİHA'larını vurduğu iddiası tartışma yarattı

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'ya girmesi sonrasında ülke yangın yerine döndü. Rusların, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'larını ve SİHA üssünü vurduğu iddiası ise tartışma yarattı. Bölgeden gelen haberlerde bunun bir dezenformasyon olduğu öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabaha karşı Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından Ukrayna'nın başkenti dahil birçok kentinde patlamalar meydana geldi. Korkuya kapılan halk ise sığınaklara indi.

Yapılan saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, en az 9 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'ya ait 5 Rus uçağını ve 1 helikopteri düşürdüklerini açıkladı.

SİHA ÜSSÜNÜN VURULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Bölgeden birçok görüntü servis edilirken, Ukrayna'nın satın aldığı Türk SİHA'larının Rus güçleri tarafından vurulduğu iddiası ortaya atıldı. SİHA'ların üssünün vurulduğu anlara ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı.

DEZENFORMASYON İDDİASI

Ancak savaş başlar başlamaz SİHA'ların hedef alınmasına yönelik haberler sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kullanıcı bu durumun gerçek olmadığını, Rusya'nın Ukrayna ordusunun direncini kırmak için dezenformasyon yaptığını iddia etti. Bu dezenformasyonun Türk SİHA'ları üzerinden yapılmasına ise dikkat çekildi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Bayraktar TB-2, Ukrayna, Rusya, SİHA, İHA, Güncel, Haberler

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