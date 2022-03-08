Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Sumi şehrinden 3 bin 500 sivil tahliye edildi

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın bugün insani koridor açılması için geçici ateşkes uygulanan Sumi şehrinden 3 bin 500 sivilin tahliye edildiği bildirildi.

Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitriy Jivitskiy, Sumi şehrinden yaklaşık 3 bin 500 kişinin tahliye edildiğini, bunun 1700'ünün şehirdeki üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko da çatışmaların sürdüğü Sumi'den aralarında çocuk, kadın ve yaşlılar ile yabancı öğrencilerin bulunduğu çok sayıda sivilin 61 otobüsle Poltava şehrine tahliye edildiğini kaydederken bazılarının ise tahliye için kendi araçlarını da kullandığını ifade etti.

Timoşenko, söz konusu vatandaşların güvenli yere ulaştırıldığını ve yiyecek temin edildiğini, tahliye edilen yabancı öğrenciler ile istekli vatandaşların trenle Lviv şehrine ulaştırılacağını aktardı.

Savaş öncesi Ukrayna'nın Rusya ile sınırında bulunan Sumi şehrinde 250 binden fazla kişi yaşıyordu.