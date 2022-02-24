Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler! Siviller meydanda diz çöküp dua ediyor

Rus lider Putin, bu sabah orduya Ukrayna'nın Donbas bölgesine girmesi için talimat verdi. Bu gelişmenin üzerine Donbas başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesi yangın yerine döndü.

ÜLKE YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Başkent Kiev dahil olmak üzere çok sayıda büyük kent, Rus ordusunun saldırılarına uğradı. Bölgedeki kaynaklar sık sık patlama seslerinin duyulduğunu aktarıyor. Halk ise panik içinde en güvenli gördüğü yer olan Polonya sınırına akın ediyor.

DİZ ÇÖKÜP DUA ETTİLER

Kimi vatandaşlar ise kaçmak yerine dua edip ülkelerini savunacaklarını ifade etti. CNN International tarafından ekrana getirilen görüntülerde ise bir grup vatandaşın Kharkiv meydanında toplanan diz çökerek dua ettiği anlar yer aldı. Bu video, kısa sürede sosyal medyanın da en çok paylaşılan görüntüleri arasında yer aldı.