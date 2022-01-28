Rusya'nın bir köyünde siyah kar yağdı! Ortaya çıkan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Omsukchan köyünde yaşayanlar, güne siyaha kaplanmış bir görüntü ile uyandı. Bölge, siyah kar ile kaplandı.

KÖYDE KÖMÜR YAKAN BİR SICAK SU TESİSİ BULUNUYOR

Köyün sakinleri, çocuklarının kül ve kara karla kaplı sokaklarda oyun oynamasından ve ortaya çıkan kirlilikten şikayetçi. Köyde ısınmanın sağlanabilmesi için kömür yakan bir sıcak su tesisi bulunuyor.

"ÇOCUKLARIMIZ DIŞARIDA KARA KARDA OYNUYOR"

Bölgede yaşayan bir kişi tarafından yayımlanan videoda, "Bu, siyah karla kaplı yer, Omsukchan köyünde bir oyun alanı. Çocuklarımız dışarıda kara karda oynuyor. Biz burada 21'inci yüzyılda böyle yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

OTUZ YIL GEÇTİ AMA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Bölge sakinleri, Sovyetler Birliği'nin otuz yıl önce çöküşünden bu yana şikayet etmelerine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini söylüyorlar.

KABUSUN NEDENİ KÖMÜR YAKAN SICAK SU TESİSİ

Yetkililer, Omsukchan ve komşu Seimchan'daki kabusun nedeninin kömür yakan sıcak su tesisi olduğunu kabul ediyor. Bu tesis, altın madenciliği ve kömür çıkarma ile ünlü bölgedeki apartmanlar ve evler için bir ısıtma kaynağı olarak hayati önem taşıyor.

"BU ENDİŞELENMEK İÇİN BİR NEDEN DEĞİL"

Bu ay sıcaklıkların eksi 50C ve altına düşmesiyle Magadan bölgesindeki ısıtma tesisleri fazladan kömür yakarak Omsukchan ve diğer yerleşim yerlerinde karın siyah yağmasına neden oldu. Yetkililer, bölgenin 'duman, kül ve gece kadar kara' olduğunu itiraf ederken, "Bu endişelenmek için bir neden değil" ifadeleri tepki çekti. Kirliliği durdurmak için ısıtma tesislerinde filtrelerin iyileştirilmesi için planlar yapıldığı belirtildi.