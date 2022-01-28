Rusya'nın bir köyünde siyah kar yağdı! Ortaya çıkan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi - Haberler
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Rusya'nın bir köyünde siyah kar yağdı! Ortaya çıkan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Omsukchan köyünde yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü. Evler için ısınma kaynağı olan kömür yakan tesis nedeniyle yağan karın renginin siyaha dönmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bölge sakinleri ise Sovyetler Birliği'nin otuz yıl önceki çöküşünden beri bu kirlilikle yaşadıklarını ifade ediyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Omsukchan köyünde yaşayanlar, güne siyaha kaplanmış bir görüntü ile uyandı. Bölge, siyah kar ile kaplandı.

Köyün sakinleri, çocuklarının kül ve kara karla kaplı sokaklarda oyun oynamasından ve ortaya çıkan kirlilikten şikayetçi. Köyde ısınmanın sağlanabilmesi için kömür yakan bir sıcak su tesisi bulunuyor.

Rusya'nın bir köyünde siyah kar yağdı! Ortaya çıkan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi

Bölgede yaşayan bir kişi tarafından yayımlanan videoda, "Bu, siyah karla kaplı yer, Omsukchan köyünde bir oyun alanı. Çocuklarımız dışarıda kara karda oynuyor. Biz burada 21'inci yüzyılda böyle yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bölge sakinleri, Sovyetler Birliği'nin otuz yıl önce çöküşünden bu yana şikayet etmelerine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini söylüyorlar.

Yetkililer, Omsukchan ve komşu Seimchan'daki kabusun nedeninin kömür yakan sıcak su tesisi olduğunu kabul ediyor. Bu tesis, altın madenciliği ve kömür çıkarma ile ünlü bölgedeki apartmanlar ve evler için bir ısıtma kaynağı olarak hayati önem taşıyor.

Rusya'nın bir köyünde siyah kar yağdı! Ortaya çıkan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi

Bu ay sıcaklıkların eksi 50C ve altına düşmesiyle Magadan bölgesindeki ısıtma tesisleri fazladan kömür yakarak Omsukchan ve diğer yerleşim yerlerinde karın siyah yağmasına neden oldu. Yetkililer, bölgenin 'duman, kül ve gece kadar kara' olduğunu itiraf ederken, "Bu endişelenmek için bir neden değil" ifadeleri tepki çekti. Kirliliği durdurmak için ısıtma tesislerinde filtrelerin iyileştirilmesi için planlar yapıldığı belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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