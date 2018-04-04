Rusya'nın Belçikalı Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararına Tepki

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Rusya'nın bir Belçikalı diplomatı sınır dışı etme kararını üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Reynders, yaptığı yazılı açıklamada, Moskova yönetiminin kararını sabah Belçika'nın Rusya Büyükelçisine bildirdiğini kaydetti.

Belçika Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın bu kararını üzüntüyle karşıladığını ifade eden Reynders, bu adımın geçen hafta Belçika'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararına tepki olduğunu öne sürdü.

Belçikalı diplomatın Rusya'yı 14 gün içinde terk etmek zorunda olduğu bilgisini paylaşan Reynders, bunun en iyi koşullar çerçevesinde gerçekleşmesini sağlayacağını ifade etti.

Belçika Başbakanı Charles Michel, geçen hafta, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesine tepki olarak ülkesindeki bir Rus diplomatın 14 gün içinde ülkeyi terk etmesi kararı aldıklarını bildirmişti.