Rusya'nın başlattığı işgalin 7. gününde korkunç görüntü! Başkent Kiev'de yola roket düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı 7. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a düzenlenen roket saldırısında 21 kişi hayatını kaybederken, 112 kişi de yaralandı.

AJANSLAR SON DAKİKA KODUYLA GEÇTİ

Harkov'un ardından başkent Kiev'e yönelik roket saldırılarının da başladığı aktarılırken, ajansların son dakika koduyla servis ettiği bir görüntü ise dehşet yarattı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Onlarca sivilin araçlarıyla seyir halinde bulunduğu Kiev'de yola Rus ordusunun fırlattığı bir roketin düşme anı kameralara anbean yansırken, başkentte yükselen siren sesleri de videoya damga vurdu.

DÜN DE TV KULESİ BOMBALANMIŞTI

Öte yandan dün de Kiev'deki bir TV kulesini vuran Rus güçleri 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin yanı sıra internet ve teknolojik altyapıların bulunduğu televizyon kulesine düzenlenen saldırı nedeniyle televizyon yayınlarının bir süre boyunca yapılamayacağı açıklanmıştı.