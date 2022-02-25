Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği sonlandırıldı

Putin'i talimatıyla Ukrayna topraklarına giren Rusya, başkent Kiev dahil birçok şehri bombaladı. Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi. Bölgede birçok kişi saldırılarda hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı. Çatışmalar devam ederken Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya'nın üyeliğini sonlandırma kararı aldı.

"ÜYELİKTEN ÇIKARMA KARARI ALINDI"

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, "İtalya'nın başkanlığını yürüttüğü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya Federasyonu'nu üyelikten çıkarma kararı aldı" dedi.

"GEREKLİ BİR ÖNLEM"

Maio "İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini oluşturan kabul edilemez askeri saldırganlığı ışığında bunu gerekli bir önlem olarak görüyor" dedi.