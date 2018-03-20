Rusya'nın Abhazya Büyükelçisi Görevinden Ayrıldı

Rusya'nın Abhazya Büyükelçisi Semyon Grigoryev şok bir kararla görevden ayrıldığını açıkladı.

Rusya'nın Abhazya'yı resmen tanıdığı 2008 yılından beri Rusya'nın Abhazya Büyükelçisi olan Semyon Grigoryev görevden ayrıldığını Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Raul Hacımba'ya bildirdi.

2008 yılında Gürcistan'ın Güney Osetya'ya girmesinin ardından Rus tankları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e girmiş yaşanan Rus - Gürcü savaşının ardından Rusya Güney Osetya ve Abhazya'yı resmen tanıma kararı almıştı. Rusya'nın Abhazya'nın bağımsızlığını tanımasının ardından 25 Ekim 2008 yılında Semyon Grigoryev Rusya'nın Abhazya Büyükelçisi olarak atanmıştı.

"Görevden ayrılma kararım kişiseldir"

Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba ile bir araya gelen Rusya'nın Abhazya Büyükelçisi Semyon Grigoryev, görevden ayrılma kararının kişisel olduğunu belirterek, "Göreve başladığım yıldan beri Abhaz - Rus ilişkilerinde bize destek olan herkese teşekkür ederim. Abhaz halkının sıcaklığını her zaman kalbimde taşıyacağım" ifadelerinde bulundu. Abhazya cumhurbaşkanı Hacımba ise kararın kendileri tarafından üzücü olduğunu söyleyerek, "Sayın Grigoryev'in Abhaz ve Rus ilişkileri için gösterdiği çabayı unutmayacağız" dedi. Hacımba, Abhazya'nın en yüksek nişanı olan 'Ahıdz - Apşa' nişanını Grigoryev'e takdim etti. Abhazya Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya'dan yeni büyükelçi talep edeceği öğrenildi. - SOHUM