Rusya Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim etti
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Rusya Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim etti

Rusya'nın bu adımı Ukrayna'nın doğusunda beş yıldır süren çatışmanın çözümü için Paris'te yapılacak zirve öncesinde önemli bir adım olarak görülüyor

18.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:49
Rusya Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim etti

Rusya geçen yıl Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'nda el koyduğu üç gemiyi Ukrayna'ya iade etti. Rusya'nın bu adımı Ukrayna'nın doğusunda beş yıldır süren çatışmanın çözümü için Paris'te yapılacak zirve öncesinde önemli bir adım olarak görülüyor.


Gemilerin geri verilmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Nikopol', 'Yeni Kapu' ve 'Berdyansk' adlı savaş gemilerinin Rus sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle elde kanıt olarak tutulmasına artık ihtiyaç kalmadığını ve Ukrayna'ya teslim edildiklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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