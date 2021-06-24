Rusya, İngiltere'ye nota verdi
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Rusya, İngiltere'ye nota verdi

Rusya, İngiltere'ye nota verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronner ile yapılan görüşmede, İngiltere'ye protesto notası verildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronner ile yapılan görüşmede, İngiltere'ye protesto notası verildiğini duyurdu.

Karadeniz'de Rusya ve İngiltere arasında dün yaşanan sıcak temasın ardından başlayan gerilim devam ediyor. Dün yaşanan olayın ardından her iki ülkeden de peş peşe açıklamalar yapılmasının ardından İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı. Bronner ile yapılan görüşmenin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye protesto notası verildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İngiliz Donanmasına ait geminin Rusya karasuların ağır ihlali, Rusya tarafından tehlikeli ve kışkırtıcı eylem olarak görülerek güçlü bir protestoda bulunuldu. Bu tür provokasyonların tekrarlanması durumunda oluşacak olası sonuçlardan, İngiliz tarafı sorumlu olacaktır" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yapıldığını açıklamıştı. İngiltere ise, Rusya'nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamaları reddedmiş, HMS Defender'ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yaptığını belirtmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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