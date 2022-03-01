Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor (1)

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Çatışmalarda zarar gören yerlerden detaylar DONETSK - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Çatışmalarda zarar gören yerlerden detaylar DONETSK - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor (1)

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor (1)

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor (1)

AA - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title