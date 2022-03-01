Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor (1)
AA - Güncel
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Çatışmalarda zarar gören yerlerden detaylar DONETSK - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.
Çatışmalarda zarar gören yerlerden detaylar DONETSK - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.