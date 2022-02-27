Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü
AA, Leon Klein - Güncel
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Kievsky Rayonda bombardıman sonucu hasar gören yerleşim yerleri Bombardıman sonucu hasar gören evler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.
Kievsky Rayonda bombardıman sonucu hasar gören yerleşim yerleri
Bombardıman sonucu hasar gören evler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.