Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü - Haberler

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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü

AA, Leon Klein - Güncel
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Kievsky Rayonda bombardıman sonucu hasar gören yerleşim yerleri Bombardıman sonucu hasar gören evler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Kievsky Rayonda bombardıman sonucu hasar gören yerleşim yerleri

Bombardıman sonucu hasar gören evler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü

AA / Leon Klein - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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