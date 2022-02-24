Rusya harekatı başkent Kiev'e kadar genişletti! Çok sayıda askeri helikopterin operasyona destek verdiği görüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

"AMACIMIZ SOYKIRIMA MARUZ KALAN İNSANLARI KORUMAKTIR"

Putin, "Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA UKRAYNALI HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın başlattığı harekat Donbas'la sınırlı kalmazken başkent Kiev'e kadar genişleyen operasyonda çok sayıda Ukraynalının hayatını kaybettiği bildirildi.

RUS ASKERİ HELİKOPTERLERİ KİEV SEMALARINDA

Öte yandan ajansların son dakika olarak servis ettiği bir videoda Rusya'ya ait çok sayıda askeri helikopterin başkent Kiev semalarında operasyona katıldığı anlar yer aldı.