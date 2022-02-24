Rusya harekatı başkent Kiev'e kadar genişletti! Çok sayıda askeri helikopterin operasyona destek verdiği görüldü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle askeri birlikler sabah saatlerinde Ukrayna'nın Donbas bölgesine girdi. Başkent Kiev'e kadar ilerleyen askeri harekat sırasında çok sayıda Ukraynalı sivil ve asker hayatını kaybederken, bölgeden gelen görüntüler savaşın karanlık yüzünü gözler önüne serdi. Ajansların servis ettiği bir videoda, çok sayıda askeri helikopterin Kiev semalarında operasyona katıldığı anlar yer aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Putin, "Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın başlattığı harekat Donbas'la sınırlı kalmazken başkent Kiev'e kadar genişleyen operasyonda çok sayıda Ukraynalının hayatını kaybettiği bildirildi.
Öte yandan ajansların son dakika olarak servis ettiği bir videoda Rusya'ya ait çok sayıda askeri helikopterin başkent Kiev semalarında operasyona katıldığı anlar yer aldı.