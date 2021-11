Rusya günlük bin 189 korona virüs kaynaklı can kaybıyla rekor kırdı

Rusya'da, korona virüs nedeniyle 1 gün içerisinde bin 189 kişi hayatını kaybederken bu sayı korona virüs salgınının başından beri kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.

Rusya'da korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında üst üste 2 gündür rekor kırılıyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi dün bin 178 olarak açıkladığı can kaybını, bugün bin 189 olarak duyururken, salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı da 242 bin 60'a yükseldi. Ülkede en çok can kaybı 95 ile yine başkent Moskova'da kaydedilirken, Moskova'yı 86 can kaybı ile St. Petersburg, 43 ile Krasnodar, 39 ile Stavropol, 37 ile Perm Bölgesi ve 36 can kaybı ile Nijniy Novgorod takip etti.

Rusya'da korona virüs vaka sayısı dün 40 binin altına düşerken, bu sayı son 24 saatte açıklanan verilerle yine 40 binin üzerine çıktı. Merkezin verilerine göre ülkede son 24 saatte 40 bin 443 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 8 milyon 633 bin 643'e yükseldi. Yeni açıklanan korona virüs vaka sayılarında ilk sırada yine Moskova yer alırken başkentte son 24 saatte 6 bin 827 yeni vaka kaydedildi.

İYİLEŞENLERİN SAYISINDA DA REKOR KIRILDI

Rusya'da korona virüs vaka ve can kaybı sayılarında artış ve rekorlar kaydedilirken iyileşenlerin sayısında da yeni rekor duyuruldu. Merkezin verilerine göre son 24 saatte ülkede 32 bin 807 kişi iyileşirken salgının başından beri kaydedilen en yüksek iyileşen sayısına ulaşıldı. Ülkede iyileşenlerin sayısı toplam 7 milyon 445 bin 438'e yükselirken, Moskova'da 6 bin 628, St. Petersburg'da 3 bin 326, Kırım'da bin 76, Samara'da 885 ve Yakutistan'da da 841 kişi sağlığına kavuştu.

Merkez, ülkedeki aşılamalara dair de yeni verileri kamuoyu ile paylaştı. Rusya'da ilk doz korona virüs aşısını yaptıranların sayısı 56 milyon 787 bin 209'a ulaşırken, 2 doz aşı olanların sayısı da 50 milyon 960 bin 796'ya yükseldi.

