Rusya, güdümlü hipersonik "Zirkon" füzesini test etti
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Rusya, güdümlü hipersonik "Zirkon" füzesini test etti

Rusya, güdümlü hipersonik 'Zirkon' füzesini test etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından geliştirilen güdümlü hipersonik "Zirkon" füzesinin Barents Denizi'nde Rus firkateyni Amiral Gorshkov'dan fırlatılarak test edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından geliştirilen güdümlü hipersonik "Zirkon" füzesinin Barents Denizi'nde Rus firkateyni Amiral Gorshkov'dan fırlatılarak test edildiğini duyurdu.

Savunma sanayisindeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Rusya, yeni bir güdümlü hipersonik füzesini testi etti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından geliştirilen güdümlü hipersonik Zirkon füzesinin, Barents Denizi'nin Beyaz Deniz bölgesinde Rus firkateyni Amiral Gorshkov'dan fırlatılarak test edildiği kaydedildi. Bakanlık, test kapsamında Zirkon'un Barents kıyılarında yer alan bir kara hedefini 350 kilometre mesafeden başarılı bir şekilde vurduğunu ifade etti.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılı Mart ayında yaptığı bir açıklamada, geliştirilen bu hipersonik füzelerin, dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecek ve ABD tarafından geliştirilen füze kalkanlarından kaçabilecek yeni nesil Rus silahlarının bir parçası olduğunu belirtmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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