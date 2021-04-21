Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar

Donbas bölgesinde Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz devam ederken, Rus devlet televizyonu dikkat çeken bir habere imza attı. Rossiya 1, İHA'ları vurabilen "Lancet" kamikaze drone için yayınladığı haberde, Rus muharebe drone'u Lancet'in test görüntülerinde Türk SİHA'sına saldırdığı simülasyona yer verdi. Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirten haberde, "Bayraktar'a hiçbir şans bırakmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Rus devlet televizyon kanalı Rossia-1'de yayınlanan bir haberde doğrudan Türk SİHA'ları hedef alındı. Rossia-1, Lancet isimli kamikaze dronunun, Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB-2'yi de imha edebildiğini iddia eden bir animasyon yayınlayarak Türkiye'ye karşı küstah açıklamalarda bulundu.

"TÜRK BAYRAKTARLARININ ŞANSI YOK"

"Rus Lancet kalkış yaparken Türk Bayraktarlarının şansı yok" başlığı ile yayınlanan haberde, Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye'den satın aldığını belirtildi.

SALDIRI DA HARİTASI YAYIMLADIRLAR

Öte yandan Rus basını, Ukrayna'ya gerçekleştirilecek muhtemel bir saldırının haritasını da yayımladı. Buna göre ordu, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donbas veya Kırım'dan harekete geçecek. Haritada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Rus ordusunun Karadeniz ve Donetsk'ten yapacağı saldırılara ek olarak Ukrayna'nın kuzeyindeki Belarus'tan da ordu birlikleri saldırıya geçeceği planlarına yer verilmesi oldu.