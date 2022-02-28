Ukrayna'ya savaş ilan eden Rusya'ya FIFA tarihi yaptırımlar uyguladı. Buna göre Rusya, maçlara "Rusya" adı altında değil "Rusya Futbol Birliği" adı altında çıkacak. Ayrıca maçlarda Rusya bayrağı olmayacak ve Rusya milli marşı okunmayacak. Rusya Futbol Birliği nedir? RFB nedir?

RUSYA FUTBOL BİRLİĞİ NEDİR?

FIFA yaptırımları duyurduğu açıklamasında, "Ukrayna'daki durum hızla iyileşmezse yakın gelecekte Rusya'yı uluslararası müsabakalardan men dahil tüm yaptırımları hazırda tutmaktadır. Bu nedenle Uluslarası Olimpiyat Komitesi, UEFA ve tüm diğer spor organizasyonlarıyla iletişim halindedir." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın aldığı kararlar şöyle:

• Rusya topraklarında uluslararası hiçbir maç oynanmayacak.

• Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraftar olmayacak.

• Rusya'yı temsil eden üye dernek, ' Rusya' adı atında değil ' Rusya Futbol Birliği' adı altında maçlara çıkacak.

• Rusya Futbol Birliği'nden takımların katıldığı maçlarda Rusya bayrağı olmayacak ve Rusya milli marşı kullanılmayacak.

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