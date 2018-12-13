Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Ukrayna, Rusya Sınırına Saldıracak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'nın askeri hazırlık içerisinde olduğunu ve yakın zamanda Rusya sınır bölgesindeki Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne saldırıda bulunacağını iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna krizi hakkında basın açıklamasında bulundu. Zaharova, Ukrayna'nın askeri hazırlık içerisinde olduğunu ve yakın zamanda Rusya sınırına saldırıda bulunacağını öne sürdü. Zaharova, Ukrayna'nın Donetsk'e doğru ilerleyeceğini savunarak, Ukrayna'nın esas hedefinin, ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kontrolü altında tuttuğu Priazevye ve Rusya sınırındaki toprakları ele geçirmek olduğunu ileri sürdü. - MOSKOVA