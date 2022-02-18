Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "Elimizde Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten, Donbas'a paralı askerler gönderildiğine dair bilgiler var"... - Haberler
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "Elimizde Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten, Donbas'a paralı askerler gönderildiğine dair bilgiler var"...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "Elimizde Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten, Donbas'a paralı askerler gönderildiğine dair bilgiler var" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "Elimizde Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten, Donbas'a paralı askerler gönderildiğine dair bilgiler var" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Kosova, Rusya, Politika, Haberler

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