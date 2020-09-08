Rusya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye silah göndermesi: Endişe duyuyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye silah göndermesi: Endişe duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rumlara, 'Rusya savaş gemileri limanlarınızı kullanamaz' şartı ile silah ambargosunu kaldırmasının ardından Güney Kıbrıs'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye silah göndermesi: Endişe duyuyoruz
08.09.2020 16:08 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:13

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,  ABD'nin Rumlara, 'Rusya savaş gemileri limanlarınızı kullanamaz' şartı ile silah ambargosunu kaldırmasının ardından Güney Kıbrıs'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs'a gitti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Lavrov, Moskova'nın ABD'nin Doğu Akdeniz'deki barışçıl çözümler yerine çatışmaya katkıda bulunan eylemlerinden endişe duyduğunu söyledi. "ABD, sorunların barışçıl çözülmelerine katkıda bulunmak yerine, var olan sorunlara katkı yapmakta ve büyütmektedir" diyen Rusya Dışişleri Bakanı, Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında da diyalog konusunda aracı olabilecekleri yönündeki açıklamasını yeniledi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Demet Şener Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Lionel Messi Eddie Newton Malcolm Thomas Ricardo Quaresma
Daha Fazla Türk Bursa Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Rusya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye silah göndermesi: Endişe duyuyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 16:44:50. #1.15#
title