Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
13.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:18

Son dönemlerde giderek artan ve iyiye giden Türk-Rus ilişkilerinde yarın önemli bir ziyaret gerçekleşecek.

İKİ BAKAN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bölgesel konularda istişarelerde ve eşgüdümde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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