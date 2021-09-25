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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Taliban" ve "İdlib" açıklaması Açıklaması

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan

BİRLEŞMİŞ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ın "uluslararası tanınırlığının şu an gündemde olmadığını" söyledi.

BİRLEŞMİŞ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ın "uluslararası tanınırlığının şu an gündemde olmadığını" söyledi.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lavrov, Afganistan'daki gelişmelere değinerek, ABD'nin "alelacele" geri çekilmesinin ardından geride kalan çok sayıda silahın yıkıcı amaçlarla kullanılmamasını ümit ettiklerini söyledi.

Taliban ile iletişimde olduklarını ve Taliban'ın kapsayıcı hükümet konusunda verdiği sözleri yerine getirmesinin son derece önemli olduğunu belirten Lavrov, "Şu anda Taliban'ın uluslararası tanınması masada değil." dedi.

Erdoğan-Putin zirvesinde "İdlib" ele alınacak

Lavrov, AA muhabirinin Rusya'nın Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi İdlib'de, gerginliği azaltma anlaşmasına rağmen, neden saldırılarını artırdığı ve ABD ve Rusya arasında Fırat'ın doğusu konusunda bir uzlaşı olup olmadığı sorularına şöyle yanıt verdi:

"İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı, biraz yavaş ilerliyor."

Lavrov, 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki zirvede İdlib konusunun ele alınacağını söyledi.

ABD ile Fırat'ın doğusu konusunda ise periyodik bir şekilde temaslarını sürdürdüklerini belirten Lavrov, ABD'nin el Tanf ve Rukban bölgelerindeki varlığının ise kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD ile gerginliği azaltma mekanizması konusunda da görüştüklerini belirten Lavrov, bu mekanizmanın işe yaradığını belirtti.

Lavrov, kesintiye uğrayan İran nükleer görüşmelerinin tekrar başlaması içinse ABD'ye "daha aktif bir tutum sergilemesi" çağrısı yaptı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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