Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler'de konuşurken katılımcılar salonu terk etti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı altıncı gününde devam ederken, gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı.

KATILIMCILAR TEPKİ OLARAK SALONU TERK ETTİ

Son olarak BM'nin Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u dinlemeyen katılımcılar, salonu terk ederek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

Fransa'nın Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilciliği, sosyal medyadan paylaştığı videoda, " Ukrayna'ya desteğimizi göstermek için bu sabah Lavrov konuşurken AB partnerlerimizle salonu terk ettik" denildi.

ZELENSKIY İSE AYAKTA ALKIŞLANDI

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada ayakta alkışlandı.