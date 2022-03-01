Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler'de konuşurken katılımcılar salonu terk etti
Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Silahsızlanma Konferansı'nda konuşurken salondaki katılımcılar salonu terk etti. Fransa'nın Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilciliği, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Ukrayna'ya desteğimizi göstermek için bu sabah Lavrov konuşurken AB partnerlerimizle salonu terk ettik" ifadelerine yer verdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı altıncı gününde devam ederken, gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı.
Son olarak BM'nin Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u dinlemeyen katılımcılar, salonu terk ederek tepki gösterdi.
Fransa'nın Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilciliği, sosyal medyadan paylaştığı videoda, " Ukrayna'ya desteğimizi göstermek için bu sabah Lavrov konuşurken AB partnerlerimizle salonu terk ettik" denildi.
Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada ayakta alkışlandı.