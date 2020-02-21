Rusya'dan Trump'ın yeniden seçilmesi için Kremlin'in müdahale ettiği iddialarına 'paranoya' yanıtı

21.02.2020 22:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:09

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesi için müdahale ettiğine dair bir süredir Amerikan basınında çıkan iddiaları "paranoya" olarak nitelendirerek reddetti.



Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitry Peskov, bu tür haberlerin bir dizi paranoyanın bir parçası olduğunu belirterek seçimler yaklaştıkça bu tür iddiaların sayısının artmasından üzüntü duyduklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle