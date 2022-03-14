Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle! Stratejik önemdeki Donbas koridorunun kontrolünü ele geçirdiler - Haberler

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Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle! Stratejik önemdeki Donbas koridorunun kontrolünü ele geçirdiler

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna işgalinin 19. gününde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ukrayna'daki saldırıları yoğunlaştıran Rus ordusunun Kırım ve Moskova destekli güçlerin denetiminde bulunan Donbas arasındaki koridorda kontrolü ele geçirdiği iddia edildi. Koridorun ele geçirilmesiyle Kırım'daki askerlerin ve Donetsk'teki Rusya destekli birliklerin kara yoluyla bir araya gelebileceği ifade ediliyor.

Rusya Ukrayna işgalinin 19. gününde ülkenin batısında saldırıları hızlandırırken, Rus askerlerinin Kırım ve Rusya yanlılarının kontrolündeki Donbas arasında koridor kurmayı başardığı belirtildi.

Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre, Rusya 2014'te ilhak ettiği Kırım ile Donbas arasındaki stratejik koridorda kontrolü ele aldı. Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, bölgedeki kara bağlantısının sağlandığını belirterek bu sayede Kırım'daki askerlerin kara yoluyla Donetsk'teki Rusya destekli birliklere katılabileceğini söyledi.

Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle! Stratejik önemdeki Donbas koridorunun kontrolünü ele geçirdiler

Bu koridorun Kırım'la Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentini de birbirine bağladığı belirtiliyor. Koridor, Donbas'taki Rus destekli ayrılıkçı birliklerin çatışmaları yoğun olduğu Azak Denizi kıyısındaki liman kentlerine geçişini de kolaylaştıracak.

Öte yandan ABD televizyonu CNN, Rusya'nın bu açıklamasının bağımsız kaynaklar tarafından onaylanmadığına dikkat çekti. Ukrayna hükümeti de bu konuda bir açıklama yapmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin, Ukrayna, Moskova, Donbas, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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