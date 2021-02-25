Rusya'dan Ermenistan açıklaması: Endişeyle izliyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rusya'dan Ermenistan açıklaması: Endişeyle izliyoruz

25.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:03
Rusya'dan Ermenistan açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesi üzerine açıklamalarda bulunarak "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz" dedi.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesi üzerine açıklamalarda bulunarak "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz" dedi.

Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin istifasını istemesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Ermenistan'da yaşanan gelişmeleri endişeyle izlediğini ifade ederek, "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. ve bunu Kafkasya'daki çok önemli ve yakın müttefikimiz olan Ermenistan'ın tamamen iç meselesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.


- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Umut Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'dan Ermenistan açıklaması: Endişeyle izliyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:04:36. #1.15#
title