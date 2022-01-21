Rusya'dan Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi teklifine yanıt: Herhangi bir şey yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derinleşen Ukrayna-Rusya gerginliğiyle ilgili "Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek" sözlerine Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenski arasındaki görüşme için herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme düzenlenmesi teklifini değerlendirdi.

"GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ŞEY YOK"

Erdoğan'ın Putin ile bu teklifi görüşüp görüşmediği ve konuyla alakalı herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt veren Peskov, "Bu görüşmeyle ilgili herhangi bir şey yok" dedi. Peskov, "Sadece Ukrayna'ya silah sevkiyatı ve Ukrayna'nın Minsk Anlaşmasını yerine getirmemesi var" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: TEMENNİMİZ, YÜZ YÜZE BİR GÖRÜŞME YAPMALARINI TEMİN ETMEK

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin Türkiye ziyareti sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ile kendisinin Ukrayna'yı ziyareti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira, bu bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin'le, Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretim bunları çok önemsiyoruz ve önümüzdeki ayın başlarında malum Ukrayna ziyaretim var. Bu Ukrayna ziyaretimle birlikte de tabii bu arada Sayın Putin ile olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ama bölgede istiyoruz ki barış bölgede egemen olsun, hakim olsun. Bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri