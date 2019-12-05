Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme; Bulgar diplomat sınır dışı edildi
Rusya, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu
05.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:28
Rusya, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.
Söz konusu karar, Bulgaristan hükümetinin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevlendirilen Savunma Ataşesine vize vermemesinin ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com