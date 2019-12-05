Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme; Bulgar diplomat sınır dışı edildi
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Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme; Bulgar diplomat sınır dışı edildi

Rusya, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu

05.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:28
Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme; Bulgar diplomat sınır dışı edildi

, 'ın Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.


Söz konusu karar, Bulgaristan hükümetinin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevlendirilen Savunma Ataşesine vize vermemesinin ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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