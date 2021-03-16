Rusya'dan Baykal Gölü'ne dev sualtı nötrino teleskopu
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Rusya'dan Baykal Gölü'ne dev sualtı nötrino teleskopu

16.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:23
Rusya'dan Baykal Gölü'ne dev sualtı nötrino teleskopu

Rusya, Baykal Gölü'ne yerleştirdiği Kuzey yarımküredeki en büyük derin su altı nötrino teleskobu olan Baikal-GVD'yi devreye soktu.

Rusya, Baykal Gölü'ne yerleştirdiği Kuzey yarımküredeki en büyük derin su altı nötrino teleskobu olan Baikal-GVD'yi devreye soktu. Aygıtın genel işlevinin evreni araştırma, yeni astronomiyi ve astrofiziğe katkı sağlamak olduğu ifade edildi. 

Rusya, Kuzey yarımküredeki en büyük derin su altı nötrino teleskobu olan Baikal-GVD'yi aktif hale getirdi. Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, küresel cam ile paslanmaz çelik modüllerden oluşan sualtı teleskopu Baikal-GVD, elektrik yükü olmayan ve kütlesi sıfıra yakın olan atom altı parçacık nötrinolarını gözlemleyeceği ifade edildi. Ayrıca yapılan açıklamada,söz konusu aygıtın evreni araştırma, yeni astronomiyi ve astrofiziği oluşturmaya katkı sağlayacağı belirtildi. 

SANİYEDE GEÇEN 100 TRİLYON NÖTRİNODAN 30'UNU ALGILAYABİLECEK

Su altı teleskopu Baikal-GVD, Antarktika buzunun altındaki dev bir Nötrino detektörü olan ABD Ice Cube'a rakip olduğu ve Kuzey yarımküredeki en büyük atom altı detektör olduğu belirtildi. Bilim insanları, Baykal Gölü'nün derinliği nedeniyle tercih edildiğini ve tatlı suyun berraklığının araştırmalar için gerekli olduğunu ifade etti. Ayrıca parçacıkların çok fazla bulunmasına rağmen sualtı teleskopu, sualtından günlük geçen saniyedeki 100 trilyon nötrinodan 30'unu algılayabileceği kaydedildi.

NÖTRİNO NEDİR?

Atom altı parçacık olan Nötrinolar, elektrik yükü yoktur ve çok küçük hatta sıfır kütlesi bulunmaktadır. Evrendeki en bol parçacıklardan biri olmasına rağmen normal maddeyle çok az etkileşime sahip oldukları için tespit edilmesi inanılmaz derecede zordur. Atom altı parçacıklar süpernovalarda, kara deliklerde ve diğer yüksek enerjili kozmik fenomenlerde üretilir ve ışık yılları boyunca uzayda hızla gönderilir. Yıldız sistemleri arasında seyahat edebilirler ve asla normal madde ile etkileşime giremezler. Bu, onları tespit etmeyi inanılmaz derecede zorlaştırır ve berrak bir göl, buz veya okyanusun altına batırılmış çok büyük bir teleskop gerektirir.


Rusya'dan Baykal Gölü'ne dev sualtı nötrino teleskopu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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