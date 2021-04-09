Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici

ABD, 2 savaş gemisini gelecek hafta Karadeniz'e gönderme kararı alırken, 15 gün önce Türkiye'ye gerekli bildirim yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaşanan gelişmeyle ilgili olarak ABD'ye tepki gösterirken, açıklamada "Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin artan askeri hareketliliği endişe verici" ifadeleri yer aldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim tırmanırken, ABD, 2 savaş gemisinin boğazlardan geçişi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.

GEMİLER 4 MAYIS'A KADAR KARADENİZ'DE KALACAK

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacaklar" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN "ENDİŞE VERİCİ" AÇIKLAMASI

ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi gönderme kararına Rusya'dan ilk tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin artan askeri hareketliliği endişe verici" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA VE RUSYA ARASINDA NELER OLUYOR?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.