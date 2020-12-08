- Rusya'daki yanardağın lavları 1 buçuk kilometreye ulaştı
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- Rusya'daki yanardağın lavları 1 buçuk kilometreye ulaştı

08.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:57

- Rusya'daki yanardağın lavları 1 buçuk kilometreye ulaştı Rusya'da geçtiğimiz günlerde harekete geçen Avrasya'nın en yüksek yanardağı olan Klyuchevskaya Sopka'nın püskürttüğü lavlar, 1 buçuk kilometreye ulaştı.

- Rusya'daki yanardağın lavları 1 buçuk kilometreye ulaştı

MOSKOVA - Rusya'da geçtiğimiz günlerde harekete geçen Avrasya'nın en yüksek yanardağı olan Klyuchevskaya Sopka'nın püskürttüğü lavlar, 1 buçuk kilometreye ulaştı.

Geçtiğimiz Kasım ayı sonunda kül püskürtmeye başlayan Rusya'ya bağlı Kamçatka Adası'ndaki Klyuchevskaya Sopka Dağı'nda hareketlilik devam ediyor. Kül püskürttükten sonra lav püskürtmeye başlayan yanardağda patlamalar yaşanmaya başladı. Patlamalarla birlikte yanardağın püskürttüğü lavların dağdan aşağıya inişe geçtiği ve şu ana kadar 1 buçuk kilometreye ulaştığı duyuruldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgedeki havacılık faaliyetlerine ilişkin olarak ise havacılık literatüründe 'tehlikeli durum' olarak bilinen turuncu alarm mesajı yayınlayarak, Kamçatka bölgesinde hava trafiğini durdurdu. Son 5 yıl içinde üçüncü kez harekete geçen yanardağın yerleşim alanlarına uzak olması nedeniyle tehlike arz etmediği belirtilirken, yanardağ çevresinde küçük çağlı depremlerin oluştuğu ifade edildi. Yüksekliği 4 bin 750 metre, çapı ise 700 metre olan ve Avrasya'nın en yüksek yanardağı olma özelliği taşıyan Klyuchevskaya Sopka Dağı çevresinde bilim insanlarının gözlemleri devam ediyor.

- Rusya'daki yanardağın lavları 1 buçuk kilometreye ulaştı
- Rusya'daki yanardağın lavları 1 buçuk kilometreye ulaştı
- Rusya'daki yanardağın lavları 1 buçuk kilometreye ulaştı
- Rusya'daki yanardağın lavları 1 buçuk kilometreye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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