: Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

31.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:26

Rusya'nın Orlov iline bağlı Mtsenk kentinde bu sabah bir fabrikada gaz patlaması yaşandı. Patlamanın metal kapı ve pencere üretimi yapan bir üretim tesisinde meydana geldiği, patlamanın ardından binanın çatısının çöktüğü kaydedildi. Hayatını kaybeden ve yaralanan tüm işçilerin Türk vatandaşı olduklarını duyurdu.

HAYATINI KAYBEDEN VE YARALILARIN TAMAMI TÜRK VATANDAŞI

Patlamada 800 metrekarelik alanın çöktüğü belirtilirken enkaz altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan 5. kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Patlama sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 Türk vatandaşının da tedavilerine devam edildiği bildirildi.

CENAZELERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Orlov Bölge Valisi Sergey Lezhnev tarafından yapılan açıklamada ise hayatını kaybedenlerin tümünün ilk kimlik tespitlerinin yapıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin tümünün ve hastaneye kaldırılan 3 yaralının da Türk vatandaşı olduğu aktarıldı. Kesin kimlik çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan 2 kişinin patlamanın meydana geldiği fabrikaya gitmek için yola çıktığı, kesin tespitlerin ardından cenazelerinin Türkiye'ye gönderilmesi için çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Lezhnev, patlamada yaşamını yitiren ve yaralanan işçilerin ailelerine Rusya olarak yardım edileceğini ve hukuki olarak sorumluların cezalandırılması için soruşturmanın sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan patlamayla ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler fabrikada çalışmalarını sürdürürken savcılık da patlamaya yönelik ön araştırmalarını tamamladı. Patlamanın fabrikadaki boya tankerindeki sıkışmadan meydana geldiği ortaya çıkarken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu