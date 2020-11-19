Rusya, Dağlık Karabağ'a 5 yeni insani yardım merkezi kurdu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya tarafından Dağlık Karabağ'a 5 yeni insani yardım merkezinin kurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya tarafından Dağlık Karabağ'a 5 yeni insani yardım merkezinin kurulduğunu açıkladı.

Dağlık Karabağ'da imzalanan ateşkes anlaşmasına göre, Rusya tampon bölgeye Rus Barış Güçleri gönderirken aynı zamanda Dağlık Karabağ'daki Hankendi'de Rus barış gücünün bir parçası olarak Bakanlıklar Arası İnsani Müdahale Merkezi kuruyor. Bölgede yeni insani yardım merkezlerinin kurulmasına devam edildiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Dağlık Karabağ'daki insani yardım merkezleri bölgedeki sorunları çözmek için kurulmaya devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından Kuzey ve Güney bölgelerine 5 yeni insani yardım merkezleri kuruldu. Bu yardım merkezlerinde psikolojik çalışma bölümleri, televizyon ve radyo istasyonları, barış muhafaza bölümüne bağlı yazı işleri bölümü, Uaşım Destek Merkezi, Tıbbi Destek Merkezi, Ticaret ve tüketici merkezi gibi hizmetler sunulacak" dedi. Bugün de bölgeye insani destek merkezleri için kargo uçaklarıyla araç ve gereçlerin gönderildiğini söyleyen Şoygu yarından itibaren bu merkezlerin faaliyetlerine başlayabileceğini ifade etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı