Rusya'da yoğun kar yağışı - Haberler
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Rusya'da yoğun kar yağışı

AA, Evgeni Bugubaev - Güncel
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Karlı kaplı şehir merkezi (DRONE) Araçların karlı yolda ilerlemesi Tuzlama araçlarının trafikte ilerlemesi Belediye ekiplerinin çalışmaları MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da günlerdir etkili olan aralıklı kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Karlı kaplı şehir merkezi (DRONE)

Araçların karlı yolda ilerlemesi

Tuzlama araçlarının trafikte ilerlemesi

Belediye ekiplerinin çalışmaları MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da günlerdir etkili olan aralıklı kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Temizliği yapılan kar, onlarca kamyonla taşındı, Ekipler başkentte ulaşımı elverişsiz hava şartlarından korumak için kentin her noktasında mesai yaptı.

Rusya'da yoğun kar yağışı

Rusya'da yoğun kar yağışı

Rusya'da yoğun kar yağışı

AA / Evgeni Bugubaev - Güncel

Moskova, Drone, Rusya, kar, Güncel, Haber

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