Rusya'da yoğun kar yağışı
AA, Evgeni Bugubaev - Güncel
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Karlı kaplı şehir merkezi (DRONE) Araçların karlı yolda ilerlemesi Tuzlama araçlarının trafikte ilerlemesi Belediye ekiplerinin çalışmaları MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da günlerdir etkili olan aralıklı kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Karlı kaplı şehir merkezi (DRONE)
Araçların karlı yolda ilerlemesi
Tuzlama araçlarının trafikte ilerlemesi
Belediye ekiplerinin çalışmaları MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da günlerdir etkili olan aralıklı kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Temizliği yapılan kar, onlarca kamyonla taşındı, Ekipler başkentte ulaşımı elverişsiz hava şartlarından korumak için kentin her noktasında mesai yaptı.