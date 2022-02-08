Rusya'da yoğun kar yağışı

Karlı kaplı şehir merkezi (DRONE)

Araçların karlı yolda ilerlemesi

Tuzlama araçlarının trafikte ilerlemesi

Belediye ekiplerinin çalışmaları MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da günlerdir etkili olan aralıklı kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Temizliği yapılan kar, onlarca kamyonla taşındı, Ekipler başkentte ulaşımı elverişsiz hava şartlarından korumak için kentin her noktasında mesai yaptı.