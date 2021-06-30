Rusya'da yeni tip koronavirüsün ''Delta plus" varyantının görüldüğü iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da yeni tip koronavirüsün ''Delta plus" varyantının görüldüğü iddiası

Rusya'da yeni tip koronavirüsün ''Delta plus' varyantının görüldüğü iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Koronavirüs'ün Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı tüm dünyada görülmeye devam ederken, mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus da hızla yayılıyor. Son olarak varyantın Rusya'ya sıçradığı konuşuluyordu. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko iddiaları doğruladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkedeki Kovid-19 durumuna ilişkin toplantı düzenledi. Popova, burada yaptığı konuşmada, ülkede "Delta plus" varyantına rastlandığına dair bilgileri denetlediklerini belirterek "Bu yöndeki bilgi doğrulandı. Bu, gerçekten Delta plus varyantı." dedi.

VARYANT BİR KADINDA RASTLANILDI

Bu varyanta bir kadında rastlandığını aktaran Popova, "Kadın, hastalığı hafif atlattı." ifadesini kullandı. Popova, bu durumda vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasının önemini vurguladı.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Rusya, Hollanda gemisini de taciz etti
İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Rusya, Hollanda gemisini de taciz etti
Doğruluk Kontrolü
Rusya'da yeni tip koronavirüsün ''Delta plus" varyantının görüldüğü iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Koronavirüs'ün Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı tüm dünyada görülmeye devam ederken, mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus da hızla yayılıyor.

Son olarak varyantın Rusya'ya sıçradığı konuşuluyordu. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko iddiaları doğruladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Vladimir Putin İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Brad Pitt Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Müldür Fatih Terim Burak Elmas Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya'da yeni tip koronavirüsün ''Delta plus" varyantının görüldüğü iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 16:26:51. #1.16#

title