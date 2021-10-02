Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını - Haberler
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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği Rusya'da son 24 saatte 25 bin 219 kişide virüs tespit edildi, 886 kişide yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği Rusya'da son 24 saatte 25 bin 219 kişide virüs tespit edildi, 886 kişide yaşamını yitirdi. 18 Temmuz'dan bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 7 milyon 560 bin 767'ye yükseldi. Moskova'da Kommunarka Hastanesi'nde koruyucu kıyafet giyen sağlık görevlileri, hastalarının tedavisi için görevlerini sürdürüyor.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
AA / Sefa Karacan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını - Haberler
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