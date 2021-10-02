Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği Rusya'da son 24 saatte 25 bin 219 kişide virüs tespit edildi, 886 kişide yaşamını yitirdi. 18 Temmuz'dan bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 7 milyon 560 bin 767'ye yükseldi. Moskova'da Kommunarka Hastanesi'nde koruyucu kıyafet giyen sağlık görevlileri, hastalarının tedavisi için görevlerini sürdürüyor.