Rusya'da yaya iki kazadan da son anda kurtuldu
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Rusya'da yaya iki kazadan da son anda kurtuldu

30.10.2020 20:54 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:57
Rusya'da yaya iki kazadan da son anda kurtuldu

Rusya'da kaldırımda yürüyen yaya, kaza sonrası üzerine gelen iki otomobilden son anda kurtuldu.

Rusya'da kaldırımda yürüyen yaya, kaza sonrası üzerine gelen iki otomobilden son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Rusya'nın Biysk kentinde meydana geldi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kaldırımda yürüyen yaya, o esnada yoldan geçen bir otomobile başka bir otomobilin çarptığı görüldü. Kaza sonrası kontrolden çıkan iki otomobil, kaldırımda yürüyen kişiye doğru yöneldi. Kaldırımdaki yayanın hemen önünden hızla geçen otomobil, direğe çarparak durabildi. Aracın çarpmasıyla devrilen direğin üzerine doğru geldiğini gören hafifçe geriye kaçarak iki farklı kazadan da kurtulmuş oldu. Kazaya karışan iki otomobildeki sürücü ve yolcuların hafif yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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