Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
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Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Ünlü cinsel sağlık uzmanı 26 yaşındaki Anna Ambartsumyan'ın Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5 yıldızlı bir otelde yatakta çırılçıplak halde ölü bulunduğu belirtildi. Ambartsumyan'ın ölüm nedeni ise araştırılıyor.

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
20.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:51

Rus medyasında yer alan haberlere göre; popüler TV psikoloğu ve cinsel sağlık uzmanı Anna Ambartsumyan, Moskova'da kaldığı 5 yıldızlı otel odasında yatakta çırılçıplak halde ölü bulundu.

BULUNMADAN 8 SAAT ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Rusya'da bir TV programı olan ve kendisinin psişik olduğunu iddia eden Ambartsumyan'ın, otel görevlileri tarafından bulunmadan yaklaşık 8 saat önce öldüğünü ve çıplak cesedinin yanında bir el çantası ve siyah bir elbise olduğu ifade edildi.

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

OTEL ODASINI ZİYARET EDEN ERKEĞİN KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Ambartsumyan'ın ölüm nedeninin belirlenebilmesi için çalışmaların sürdüğü ve kaldığı otel odasını ziyaret eden bir erkeğin kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca, sosyal medyada yaklaşık 370 bin takipçisi olan Ambartsumyan'ın otel odasında bulunan şüpheli reçetesiz hapların da analiz için gönderildiği belirtildi.

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

TEHDİT İDDİASI

Ayrıca haberde, bir avukatın Ambartsumyan'ın günde 20 defaya kadar arayan alacaklılar tarafından tehdit edildiğini söylediği bilgisine yer verildi. Kendisine arabalar ve ev hediye eden iş adamları olduğu ifade edilen Ambartsumyan'ın Ruslan isimli bir iş adamıyla evli olduğu belirtildi.

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Kaynak: DHA

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