Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü
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Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü

18.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:28

Rusya'nın Yakutsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerinde termometreler -48 dereceyi gösterdi. Yetkililer bölgede acil durumlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Rusya'nın Yakutsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerinde termometreler -48 dereceyi gösterdi. Yetkililer bölgede acil durumlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Yakutsk kentindeki yetkililer tarafından yapılan açıklamada "Bölgedeki yerleşim birimlerinde hava sıcaklığının -48 C derecenin altına düşmesi nedeniyle acil durum haline geçildi. Termometreler geçen hafta bazı kentlerde -40 C dereceyi gösterdi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler dondurucu soğuğa rağmen dışarıda oyun oynadı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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