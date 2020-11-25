Rusya'da son 24 saatte 23 bin 675 yeni koronavirüs vakası
25.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:07
Rusya'da son 24 saatte 23 bin 675 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 23 bin 675 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 503'e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 23 bin 675 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 503'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 507 işinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 37 bin 538'e ulaştığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı