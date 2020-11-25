Rusya'da son 24 saatte 23 bin 675 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 675 yeni koronavirüs vakası

25.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:07
Rusya'da son 24 saatte 23 bin 675 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 675 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 675 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 503'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 675 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 503'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 507 işinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 37 bin 538'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı
Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum çok endişelendiriyor
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum çok endişelendiriyor
Vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 220 kişiye bulaştı
Vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 220 kişiye bulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Berkun Oya Hande Erçel Öykü Karayel Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Deniz Türüç Gökhan Gönül Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da son 24 saatte 23 bin 675 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 13:13:18. #1.15#
title