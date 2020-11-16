Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla korona vak'ası tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla korona vak'ası tespit edildi

16.11.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:06

Rusya'da son 24 saatte saatte 22 bin 778 korona virüs vak'asının tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte saatte 22 bin 778 korona virüs vak'asının tespit edildi.

Korona virüs salgınında Rusya'da görülen korona virüs vak'a sayısındaki artış devam ediyor. Son 24 saatte 22 bin 778 korona virüs vak'asının tespit edildiği ülke genelinde toplam vak'a sayısı 1 milyon 948 bin 603 olarak açıklandı. Son 24 saatte korona kaynaklı can kaybı 303 olarak açıklarken, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 489'a yükseldi.

Tespit edilen vak'alardan 6 bin 360'ının Moskova'da kayıtlara geçtiği bildirilirken, 810'u Moskova çevresinde, 403'ü Nijniy Novgorod bölgesinde, 353 ü Karelia bölgesinde ve 346'sı ise Arhangelsk'te tespit edildi.

Rusya'da toplamda 461 bin 265 aktif korona virüs vak'asının olduğu öğrenildi.

Saint Petersburg kentinde ise son 24 saatte tespit edilen vak'a sayısı 2 bin 39 olarak açıklandı. Rus yetkililer, tespit edilen korona virüs vak'a sayısının salgının başından beri en yüksek vak'a sayı olduğunu açıkladı. Kentte bir önce belirlenen korona virüs vak'a sayısının bin 944 olduğunu aktaran yetkililer, son 24 saatte bin 70 hastanın tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildiğini dile getirdi.

Salgının başından bu yana 83 bin 743 kişinin enfekte olduğu ifade edilirken, 49 bin 733 kişinin tedavi edildiği bildirildi. 4 bin 551 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken 29 bin 459 kişinin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

-İHA-

Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla korona vak'ası tespit edildi
Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla korona vak'ası tespit edildi
Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla korona vak'ası tespit edildi
Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla korona vak'ası tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası
- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası
Gürcistan'da 24 saatte rekor sayıda korona virüs vak'ası
Gürcistan'da 24 saatte rekor sayıda korona virüs vak'ası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Donald Trump Abdülhamit Gül
Magazin İdil Fırat Cem Yılmaz Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sebastian Vettel
Daha Fazla Rusya Kamera Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla korona vak'ası tespit edildi - Moskova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 13:15:54. #1.14#
title