Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu
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Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu

03.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:18

Rusya'da bulunan Kamçatka bölgesinde yaşayanlar kıyılara içinde ahtapot, balina, deniz aslanı gibi milyonlarca deniz canlısı vurduğunu fark ederek yetkililere haber verdi. Rus hükümeti doğal felaket üzerine araştırma başlattı.

Rusya'nın Büyük Okyanus'a kıyısı bulunan Kamçatka Bölgesi'ndeki Sahalin Adaları, Kuril Adaları ve Paramuşir Adası çevrelerinde yaşayanlar, 3 gün önce birçok deniz canlısının kıyıya vurduğunu fark ederek yetkililere haber verdi. Bölgeden görüntü ve numune alınmasından sonra daha çok deniz canlısı kıyıya vurdu. Bölge halkı, başlayan doğal felaketi görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ÇOK SAYIDA UZMAN GÖNDERİLDİ

Rus basını bu görüntüleri kullanarak haberler yapınca bölgeye çok sayıda uzman gönderildi. Ahtapot, balina, yengeç, denizaslanı ve milyonlarca küçük canlı türünün kıyıya vurarak öldüğünün anlaşılması üzerine Rusya Hükümeti'de açıklama yaptı. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Trutnev yaptığı açıklamada felakete yol açan sebebin araştırılması için talimat verdiklerini ve araştırma sonuçlarına göre hemen önlem alacaklarını söyledi.

ÖLÜMLERİN SEBEBİ KİMYASALLAR

Kamçatka Bölgesi Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Başkan Vekili Aleksey Kumarkov kendi imkanlarıyla yaptıkları ilk araştırmalara göre, deniz suyunda normalin 2 katı oranında fenol madde bulunduğunu açıkladı. Kumarkov bölgedeki atık sular yoluyla denize taşınan madde nedeniyle deniz canlıların ölebileceğini ayrıca denizde sörf yapan kişilerin ve yerel sakinlerin gözlerinin şiştiğini vücutlarının ise tahriş olduğunu aktardı. Acil önlem alınması gerektiğini söyleyen Kumarkov felaketin daha da büyümesi durumunda tüm okyanusun bundan etkilenebileceğini ifade etti.

Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

Haber Yorumları (1)
DENİZ KORONASI: rus kız arkadaşlarımdan aldıgım bilgiye göre denizlerde korona var
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