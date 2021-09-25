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Rusya'da Komünist Parti, Duma seçim sonucunu protesto etti

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya'da Komünist Parti, Duma seçim sonucunu protesto etti

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan seçimlerin sonucuna karşı çıkan Komünist Parti, izinsiz gösteri düzenledi.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan seçimlerin sonucuna karşı çıkan Komünist Parti, izinsiz gösteri düzenledi.

Başkent Moskova'daki Puşkinskaya Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Geçen hafta düzenlenen seçimlerin "hileli" olduğunu ileri süren göstericiler, seçim sonuçlarının iptal edilmesini talep etti.

Seçim yarışında ikinci gelen Komünist Parti Genel Başkanı Gennadiy Züganov, gösteriye katılmadı.

Diğer kentlerdeki gösteriler

Rusya'nın Ufa, Ekaterinburg, Ulan Ude kentlerinde de Komünist Parti tarafından gösteriler düzenlendi.

Ufa'da düzenlenen gösteride 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Komünist Parti, Duma'da 57 sandalyeye sahip

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimleri, 17-19 Eylül'de düzenlendi.

Seçim sonuçlarına göre 5 parti barajı aşabildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 49,82, Komünist Parti yüzde 18,93, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,55, Adil Rusya yüzde 7,46 ve Yeni İnsanlar yüzde 5,32 oy aldı.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ekibi, seçimler öncesinde bulundukları bölgede Putin'in partisi dışındaki en güçlü partiye destek verilmesi için taraftarlarına çağrı yapmıştı.

Komünist Parti, bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 5,59 artırarak, 57 milletvekili ile Duma'ya girdi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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